La mujer que 'levita' revoluciona intern't

"¡Anda, mira, esa nube parece un ñu!", "ese chicle en el suelo tiene la forma de Montserrat" o "este charco tiene la misma forma que el Cabo de Gata".

El ser humano suele tratar de comprender imágenes a través de ideas o formas conocidas, a veces comparándolas o distorsionándolas como muestra de creatividad o de ingenio.

Hay imágenes que parecen lo que no son y, aparentemente, eso despierta un gran interés entre hombre y mujeres. Y si la imagen tiene lugar en la Comic-Con de San Diego y se comparte a través de las redes, todo se magnifica.

Ya lo vimos con ese vestido azul y negro (jamás blanco y dorado), el gato que sube y baja, las chanclas azules y grises, fresas con un rojo muy poco rojo...

A internet le encantan las ilusiones ópticas y sus usuarios parecen ávidos de ser retados con imágenes con alguna trampa. La última es la foto viral de esta mujer en el fotocall de la Comic-Con de San Diego: ¿está flotando? ¿Dónde están sus piernas?

En la imagen, que está siendo compartida de forma masiva a través de Twitter (más de 85.000 retuits y 178.000 ‘me gusta'), aparece la modelo y actriz Shelley Hennig (Teen Wolf) posando para los fotógrafos.

HER SHOEEEEESS shes my tall b slur pic.twitter.com/uuY9ZZFrsI

A pocos centímetros a su derecha, unos zapatos de dorados. La alineación de la imagen hace que, durante breves segundos, parezca que no haya piernas ni pies, que entre los pantalones y los zapatos no haya piernas y que Hennig flote sobre la moqueta del hall.

Pasados estos microinstantes de ‘confusión', uno puede volver a la realidad y entender que la actriz va descalza, que le deberían molestar los zapatos y los debía dejar a un lado mientras se enfrentaba a las cámaras de los aficionados y periodistas.

O que alguna compañera quiso gastarle una broma y le dejó sus zapatos al lado.

Sea como sea, el usuario de Twiter que ha roto todas sus expectativas con su post, afirmaba:

My dumb ass thought she was floating https://t.co/9upp5l1lzJ