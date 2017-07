El comercio electrónico sigue creciendo en España

Seguro que la mayoría de nosotros hemos adquirido algún artículo a través de Internet en las últimas semanas. Aunque, si por casualidad eres una de aquellas personas que se quedaron ancladas en la venta por catálogo; no hay ningún problema, ya que entender el éxito del ‘e-commerce' en nuestro país, es una tarea muy sencilla.

De hecho, podríamos llegar a afirmar que el comercio electrónico es el nuevo y revolucionario sistema de venta en la época actual. Al final y al cabo, la Red de Redes no deja de ser un catálogo online con fotos y vídeos de ilimitados productos, además de por supuesto, una inagotable variada fuente de información. En este sentido, el auge del comercio online tal y como se muestra aquí, comparte algunas claves con las ventas por catálogo. A día de hoy, por ejemplo, los consumidores siguen valorando de una forma muy positiva conseguir los productos al menor precio posible, no tener que desplazarse desde su casa o desde el trabajo, así como comprar fuera de los horarios establecidos.

Igualmente, sabemos que el ‘e-commerce' disfruta de una salud muy buena en nuestro país. El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo señala así en esta noticia: "En 2016 las transacciones de productos y servicios por Internet acumularon una facturación de 24.185 millones de euros en todo el año, un 20,8% más que en 2015. El ranking de compraventas lo lidera en primer lugar el marketing directo (8,1%), y en segundo lugar; los discos, libros, periódicos y la papelería (6,4%). Sin embargo, estos productos y servicios producen menos ingresos que el sector del turismo que se encuentra en la décima posición".

Por esta razón, y ante tantos datos tan positivos, no es de extrañar que cada vez haya más emprendedores que aunque dispongan de una tienda física, deseen explotar otras formas de monetización a través de la Red. Uno de los primeros pasos hacia el negocio online, es comenzar creando una tienda online en un hosting especializado como este, y es que aunque no lo parezca, en la actualidad no es necesario disponer de conocimientos sobre diseño web.

Por último, señalar que no todo es tan fácil como parece en el mundo del comercio electrónico, ya que en Internet también hay que luchar contra gigantes como Amazon, o lo que es igual, contra Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo. Sin duda, una competencia online muy dura y una misión bastante complicada. Por el momento, tendremos que esperar para descubrir si ‘Goliat' conseguirá hacer realidad su nuevo plan de vendernos también alimentos frescos.