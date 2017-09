Peppa Pig deja con la palabra en la boca a una amiguita con la que hablaba por teléfono y la escena arrasa en Twitter

Un tuitero (@fcingolani) ha compartido en Twitter la nueva escena de la serie infantil Peppa Pig subida a la plataforma Netflix.

En ella, y con doblaje latino, la famosa cerdita muestra su frustración porque no puede silbar. Cuando llama a una de sus amiguitas por teléfono para contárselo, comprueba que su interlocutora, por no saber, no sabe ni lo que es silbar, según recoge El HuffPost.

Sin embargo, tras decirle lo que es silbar, la amiguita de Peppa junta los labios y emite un silbido perfecto. Tras comprobarlo, sin mediar palabra y sin esperar a que su amiguita termine de hablar, le cuelga el teléfono.

Subieron a Netflix el episodio de Peppa Pig con la mejor escena de la historia de la animación. pic.twitter.com/WEWgQ0fmbX — Federico Cingolani (@fcingolani) 14 de septiembre de 2017

"No deberían dejar que sus hijos vean Peppa, es un mal ejem-" pic.twitter.com/S2uY1nzNNF — Federico Cingolani (@fcingolani) 14 de septiembre de 2017