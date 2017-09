Microsoft mejora radicalmente la experiencia de usuario con la nueva versión de Outlook

Desde hace unas semanas, Microsoft está invitando a sus usuarios de Outlook a probar la nueva versión de esta herramienta. El nuevo Outlook.com tiene la misma interfaz que la aplicación de Windows 10 y busca mejorar de forma radical la experiencia de usuario.

Los testers que han decidido aceptar la invitación de Microsoft han coincidido en que aporta mejoras sustanciales para tratar de competir en igualdad de condiciones con su directo rival, el Gmail de Google. Google y Microsoft mantienen una encarnizada rivalidad por el primer puesto entre los servicios de mensajería gratuitos, con clara ventaja hasta el momento para Gmail.

Estas son las principales novedades y mejoras que aporta el nuevo Outlook.com, como han destacado los usuarios que han probado la nueva herramienta hasta ahora:

Diseño . La interfaz es mucho más limpia, permitiendo ver y adjuntar fotos y archivos de forma mucho más rápida y eficaz. Con ello el usuario puede ganar tiempo y optimizar de forma mucho más sencilla sus tareas.

. La interfaz es mucho más limpia, permitiendo ver y adjuntar fotos y archivos de forma mucho más rápida y eficaz. Con ello el usuario puede ganar tiempo y optimizar de forma mucho más sencilla sus tareas. Seguridad . El pasado día 19 hotmail.com y Outlook se cayeron, impidiendo recibir y enviar correos durante prácticamente todo el día a millones de internautas. Con la última versión de Outlook, Microsoft espera solucionar fallos de seguridad y evitar nuevas caídas de servidores que afecten a los usuarios y repercutan en reputación negativa.

. El pasado día 19 hotmail.com y Outlook se cayeron, impidiendo recibir y enviar correos durante prácticamente todo el día a millones de internautas. Con la última versión de Outlook, Microsoft espera solucionar fallos de seguridad y evitar nuevas caídas de servidores que afecten a los usuarios y repercutan en reputación negativa. Búsquedas . Las búsquedas constituían una de las áreas de mayor mejora del correo de Microsoft, y el nuevo Outlook.com ha solucionado en gran parte este hecho. Las búsquedas serán más eficaces, rápidas y precisas. Ello se ha conseguido, principalmente, con la utilización de Microsoft Graph. Se trata de una plataforma inteligente que conecta diversos dispositivos y servicios, explotando las capacidades de la nube de Microsoft y unificando datos. Las búsquedas de Outlook permiten filtrar por correo o contactos y combinar entre todas las carpetas, incluyendo la bandeja de entrada y borradores y todas las fechas.

. Las búsquedas constituían una de las áreas de mayor mejora del correo de Microsoft, y el nuevo Outlook.com ha solucionado en gran parte este hecho. Las búsquedas serán más eficaces, rápidas y precisas. Ello se ha conseguido, principalmente, con la utilización de Microsoft Graph. Se trata de una plataforma inteligente que conecta diversos dispositivos y servicios, explotando las capacidades de la nube de Microsoft y unificando datos. Las búsquedas de Outlook permiten filtrar por correo o contactos y combinar entre todas las carpetas, incluyendo la bandeja de entrada y borradores y todas las fechas. Ficheros Gif . Con el nuevo soporte para el tratamiento de los archivos Gif será mucho más rápido y sencillo abrirlos, adjuntarlos o verlos. Los ficheros Gif son los más utilizados para enviar imágenes por correo electrónico pues su tamaño es más pequeño que el de otros formatos como JPEG o PNG. Además, al soportar animaciones, son mucho más versátiles.

. Con el nuevo soporte para el tratamiento de los archivos Gif será mucho más rápido y sencillo abrirlos, adjuntarlos o verlos. Los ficheros Gif son los más utilizados para enviar imágenes por correo electrónico pues su tamaño es más pequeño que el de otros formatos como JPEG o PNG. Además, al soportar animaciones, son mucho más versátiles. Manejo de contactos. Esta función será aún más intuitiva y simple. Hasta ahora, Outlook posibilita importar contactos de otras fuentes, que incluyen Gmail, versiones anteriores de Outlook, Yahoo Mail o Windows Mail.

Cómo convertirse en tester de la Beta de Outlook.com

Convertirse en tester de la nueva versión de Outlook.com es muy sencillo. Para ello sólo tienes que entrar en tu perfil de Outlook desde el navegador y pulsar en el botón "Probar versión Beta", que aparece en la parte superior derecha. Esta funcionalidad está disponible para todos los usuarios que entren desde hotmail.com.

La función de tester es muy importante pues, al probar la nueva plataforma, estos usuarios ayudan a encontrar posibles errores y a valorar las nuevas funcionalidades. Los errores y las funciones que no sean satisfactorias para los usuarios pueden ser corregidas en la versión Beta para lograr una versión final mucho más completa y sin fallos.

¿Es sencillo iniciar sesión en Hotmail?

Si no puedes iniciar sesión con Hotmail porque has olvidado la contraseña, que es el supuesto más frecuente, deberás responder a la pregunta privada o pedir que las instrucciones de restablecimiento de la contraseña sean enviadas a tu dirección de correo electrónico alternativa. También podrás recuperar tu contraseña si has configurado previamente un número de teléfono, al que te puede llegar un mensaje de texto con instrucciones.

El origen de Outlook

Parece que lleva toda la vida con nosotros, pero la plataforma de Microsoft tiene menos de treinta años de vida. Outlook fue creado en 1989, fecha en la que fue lanzado por primera vez el Microsoft Office, donde estaba incluido. El Microsoft Outlook 95 fue el primer servicio de correo de esta compañía popular, aunque su alcance y funciones todavía eran muy limitadas.

Con el Microsoft Office 2003 llegaría la primera versión global de la compañía, incorporando muchas funciones que fueron muy bien acogidas por el público: correo electrónico, notas, diario, búsquedas en Internet, contactos y calendario.