Twitter considera de interés público las amenazas de Trump y las permite sin problemas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó uno de sus tuits más polémicos este domingo. En él decía que acababa de escuchar el discurso en las Naciones Unidas del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, y aseguraba que

si está transmitiendo las ideas del Pequeño Hombre Cohete, no estarán mucho tiempo más por aquí.

El tuit fue criticado no solo por sus posibles consecuencias internacionales, sino por contravenir las normas de Twitter, que prohíben las "amenazas violentas", según recoge Jaime Rubio Hancock en Verne.

No es la primera vez que alguno se pregunta por qué hay manga ancha con Trump en esta red social. En agosto, otro tuit similar amenazando a Corea con acciones militares fue criticado por el actor Kal Penn, que recordaba que la prohibición de las amenazas en Twitter incluye

las amenazas de asesinato masivo vía guerra nuclear.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de agosto de 2017

Hey @Twitter, is threatening nuclear war not a violation of terms of service? https://t.co/Gwz2EZHKnu — Kal Penn (@kalpenn) 11 de agosto de 2017