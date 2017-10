[VÍDEO] El 'rey de Instagram' graba el momento exacto del tiroteo en Las Vegas

Dan Bilzerian, un multimillonario conocido como el 'rey de Instagram' por publicar fotos de su lujosa vida con armas de fuego, autos y mujeres, ha publicado en 'stories' de Instagram y Snapchat un video del tiroteo producido este lunes en un hotel de Las Vegas durante un festival de música country.

En las imágenes se observa cómo el célebre bloguero, actor y jugador de póker, vestido con un sombrero negro, huye mientras se escuchan disparos de fondo. En esta breve grabación, Dan Bilzerian logra comentar que una chica "acaba de recibir un disparo en la cabeza". El tiroteo causó pánico entre la gente y dejó muertos y heridos, según recoge RT.

La celebridad de Internet, de 36 años, cuenta en la actualidad con más de 22 millones de seguidores en Instagram.

You can see gun fire from one of the lower hotel room windows in this video. Let me know if you need a higher resolution one pic.twitter.com/Fe5jkzkMrY