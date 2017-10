Polémica en Twitter con Risto Mejide por publicar esto sobre Puigdemont

Risto Mejide lleva varias horas recibiendo alabanzas e insultos por un tuit que ha publicado sobre Carles Puigdemont.

El presentador sigue con atención las últimas informaciones sobre Cataluña y ha reaccionado a la comparecencia-no comparecencia-comparecencia retasada de Carles Puigdemont con un mensaje muy ácido, según recoge ElHuffPost:

Su mensaje, que acumula más de 1.000 retuits, le ha convertido en blanco de duras críticas e incluso insultos, que el propio Risto ha ido retuiteando:

Et tenia per algú diferent, pero ets com tots @ristomejide

Decepció