La Guardia Civil a Joan Tardà: "La Navidad es para los niños, melón"

Le están dando y sin clemencia en el segundo sitio donde más le duele a Joian Tarda. El primero es la cartera; el segundo es el amor propio (El ahora prófugo Puigdemont cobrará sueldo de expresidente incluso en la cárcel).

Todo empezó cuando el parlamentario independentista colocó en su Twitter una petición destinada a los ayuntamientos de Cataluña.

En relación con el encarcelamiento de los Jordis y del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto a los exconsellers del Govern escribía:

"Hasta que no los tengamos en casa, gobiernos municipales, por favor, no instalar ninguna luz de Navidad".

Fins q no els tinguem a casa, governs municipals, si us plau, no instal.leu cap llum de Nadal.