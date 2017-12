[VIDEO] ¡RETO!: ¿Puedes escuchar esta silenciosa y polémica animación GIF?

Una intensa polémica en torno a las capacidades de nuestro cerebro se ha vivido en la redes a raíz de que una psicóloga de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) publicara en su cuenta de Twitter una peculiar animación GIF.

En la imagen animada aparecen tres torres de tendido eléctrico y una de ellas salta por encima de un cable como si fuera la comba. La animación GIF carece de sonido acompañante, pero la psicóloga, de nombre Lisa DeBruine, planteó una pregunta a los usuarios de las redes sociales: "¿Alguien sabe por qué podemos escuchar esta GIF?", según recoge RT.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp