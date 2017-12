El chiste en la caja de pizza que agita EEUU y provocó el despido de la empleada 'perfecta'

Dos hermanos, de 12 y 15 años, de Stafford, Virginia, pidieron pizza a través de la web de la cadena Pizza Hut.

En la casilla de "requisitos especiales" del formulario online pidieron que les escribieran un chiste en la caja del pedido.

La empleada que recibió el pedido en la sucursal de Jefferson Highway se tomó en serio la solicitud y pensó un chiste relacionado con su trabajo.

"¿Qué tienen en común un repartidor de pizza y un ginecólogo?", escribió en el interior de la tapa de la caja.

Y la respuesta:

Pero a la madre de los niños, que recibió el pedido, no le causó ninguna gracia. Subió una foto de la caja a su muro de Facebook y escribió:

La empleada, con méritos más que suficientes para ser la empleada del mes y bastante buen talante, llamó para disculparse, pero su jefe decidió despedirla.

La madre de los niños hasta se mostró satisfecha de su denuncia cuando acudió a entrevistarla el canal de TV local WJLA:

A family hungry for @pizzahut got more than they bargained for. It was enough to turn a mom's stomach & get a worker fired. A story you'll only see on @ABC7News and @NewsChannel8 pic.twitter.com/9rc6Cuz8Py