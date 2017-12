Elon Musk 'confiesa' que es un marciano

Elon Musk, fundador de las compañías Space X y Tesla, bromeó en una carta de Navidad con la idea de que, en realidad, es un marciano, según Wired, que tuvo acceso a la carta del empresario gracias a una fuente anónima.

"Tengo una relación completamente diferente con el tiempo, pero no solo porque sea marciano. Es broma, quizás", señaló Musk en la misiva, en la que enumera los logros de sus compañías como si se trataran de sus hijos, según recoge RT:

Space X, 15 años. "Crece muy rápido, no solo lanzó 12 misiles a la Estación Espacial Internacional, sino que también presentó un plan detallado para la colonización de Marte".



Tesla, 14 años. "Este joven es, sencillamente, un milagro: con su techo de cristal, su innovadora interfaz de pantalla táctil y toda la aceleración que usted espera de un Tesla. Estoy seguro de que las 400.000 personas que ya encargaron el automóvil estarán de acuerdo conmigo".



OpenAI y Neuralink, 2 y 1 año respectivamente. "Siempre pensé que deberíamos fusionar nuestros cerebros con las computadoras, y estoy muy contento de que dos de los más pequeños se dediquen a hacerlo realidad".



La empresa de excavación The Boring Company, 1 año: "Me alegra saber que cuando llegue el momento de que el viejo visite a su hijo bajo tierra, no tendré que preocuparme por los asesinos en serie o incluso por otras personas".

Hace dos años Musk desmintió de forma sarcástica en Twitter unos supuestos rumores que afirmaban que el empresario provenía de Marte. "El rumor de que estoy construyendo una nave espacial para regresar a mi planeta natal Marte es totalmente falso", dijo.