La cadena KFC trolea a Trump y a McDonalds a cuenta del botón nuclear

Parece ser que Donald Trump no ha sido el único en lanzar una amenaza nuclear esta semana. El pasado miércoles, la cuenta de Twitter de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) en el Reino Unido e Irlanda desafió a su archienemigo McDonald's.

"El líder de McDonald's, Ronald, ha declarado que tiene "una hamburguesa en su escritorio todo el tiempo". Que alguien de su régimen de zapatos grandes y narices rojas le informe de que yo también tengo una hamburguesa en mi escritorio, pero la mía es una 'box meal' más grande y más poderosa que la suya, ¡y la mía lleva 'gravy'! [una salsa típica de la gastronomía británica] #botónnuclear", rezaba el mensaje, según recoge RT.

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton