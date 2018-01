¡OJO!: Este nuevo reto viral pone en peligro la vida de adolescentes

Un departamento de policía de Kansas (EE.UU.) se ha visto obligado a advertir a la gente que no ingiera cápsulas de detergente para la ropa, después de que una serie de memes virales provocara un nuevo y peligroso reto entre adolescentes.

La broma sobre las cápsulas de detergente de la marca Tide con sabor a fruta ha estado circulando en Internet durante años. El llamado reto de comer estas cápsulas comenzó en 2016, pero la extraña tendencia ha experimentado recientemente un resurgimiento gracias a una serie de memes que representan estos empaques como "fruta prohibida", según recoge RT.

Y’all ever just get the urge to eat a tide pod? pic.twitter.com/9vy49VdG7U

"¿Cómo es posible que en 2018 tengamos que advertir a las personas que no coman detergente?", se pregunta en la cuenta del Departamento de Policía de Lawrence en Twitter, refiriéndose al desafío viral.

La advertencia fue provocada por un informe del portal KSHB de Phoenix, Arizona, en el que el toxicólogo Frank LoVecchio informó que recientemente los médicos han visto múltiples casos de adolescentes que ingieren intencionalmente estas cápsulas.

Como es obvio, no se recomienda ingerir productos químicos destinados a la limpieza. Si se mastican o tragan, las cápsulas pueden quemar la boca, labios y esófago, mientras que la membrana sintética soluble que contiene el líquido puede causar depresión del sistema nervioso central, advirtió LoVecchio.

De acuerdo con la Asociación de Centros de Control de Envenenamientos de EE.UU., en 2017 hubo más de 10.500 casos de exposición a capsulas de detergente entre niños de cinco años o menos.

Estas cápsulas solo están destinadas a lavar la ropa, y ciertamente no son para el consumo, alerta un comunicado de la empresa matriz de Tide, Procter and Gamble. "No se debe jugar con ellos bajo ninguna circunstancia, incluso si se trata de una broma", reza la declaración, citada por diferentes medios.

La propia Tide ha publicado en su cuenta de Twitter un video en el que explica por qué es una mala idea comer cáspsulas de detergente.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ