El gran patinazo de Facebook: menos noticias dio como resultado más noticias falsas

Cuando Facebook anunció, a 13 días del comienzo de 2018, que sus usuarios verían cada vez menos noticias en su muro, las acciones de la compañía cayeron. Desde que se supo que se priorizarán los contenidos que comparten los amigos y los familiares, en detrimento de la información de los medios, las marcas (aun de aquellas cuentas favoritas) y las instituciones, la red social recibió una enorme cantidad de críticas.

Una de las más duras provino de uno de sus inversores más antiguos: Roger McNamee, quien no solo es un conocedor del mercado tecnológico (también fue un inversor temprano en Google), sino que fungió como mentor de Zuckerberg. Y cree que eliminar la información no ayuda a hacer que en Facebook haya menos noticias falsas, ni que el sitio deje de generar adicción, según recoge Infobae.

"Facebook está hecha a medida para que abusen los actores con malas intenciones, y excepto que la empresa tome medidas inmediatas, deberíamos esperar mucho más de lo mismo, incluidas interferencias en las próximas elecciones", escribió McNamee en The Washington Post, uno de los medios internacionales donde le ofreció a su "amigo" -como calificó al fundador de la red social- una hoja de ruta para proteger la democracia.

Porque, advirtió, la falta de crítica deja a los usuarios en peligro, y los anuncios acerca de la de eliminación de las noticias para promover más "interacciones significativas", como intenta la empresa, "sirve muy poco", detalló en The Guardian.

Los cambios llegaron luego de meses de rumores -aunque la empresa los negó- de que eliminaría las noticias porque, aunque actualmente las dos terceras partes de los estadounidenses se informan en las redes sociales, el beneficio económico de ese tráfico tuvo consecuencias indeseables, como la investigación sobre la injerencia de Rusia, mediante cuentas en la red y contenidos falsos, en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump.

Sin embargo, la revista Vanity Fair recordó que el experimento de sacar las noticias del muro de los usuarios y llevarlos a un feed aparte, llamado "Explorar", causó efectos negativos en los seis países donde se hizo, Bolivia, Guatemala, Eslovaquia, Serbia, Sri Lanka y Camboya: "Al mismo tiempo se limitó el público de los medios de noticias legítimas y se aumentó la diseminación de noticias falsas".

En todo caso, eso resolvería uno de los problemas legales que enfrenta Facebook: "Es una forma conveniente de que Facebook pase la culpa de su algoritmo a los amigos y las familias", quienes serán quienes multipliquen las noticias falsas, y ya no el filtro de la plataforma.

Las modificaciones anunciadas no recurren al confinamiento de los contenidos de medios, marcas e instituciones en "Explorar", pero tienen en común que "favorecen las publicaciones de amigos y familiares por encima de los sitios profesionales", señaló The New York Times. Y dio un ejemplo de hasta qué punto salió mal el experimento en uno de los países, Eslovaquia.

