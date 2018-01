Probando una app espía de Whatsapp

Hay numerosos motivos por los que podrías querer espiar los mensajes de WhatsApp de otra persona. Quizás sospeches de la infidelidad de tu pareja o quieras saber con quién está hablando tu hijo por la noche con una amplia sonrisa en su cara. Espiar los mensajes de alguien puede ser algo complicado. Sin embargo, hay numerosas aplicaciones disponibles en el mercado que te permitirán ver los mensajes y registros de llamadas de otra persona sin que estos lo sepan.

Una app espía de WhatsApp para Android

Usar las aplicaciones espía para monitorizar los mensajes de WhatsApp es la mejor manera de hacerlo, puesto que el software se mantiene completamente oculto en el teléfono en cuestión y te muestra todos los mensajes secretos. Actualmente, una de las mejores aplicaciones es mSpy. Tiene todas las funciones necesarias para espiar a alguien y es la mejor para conseguir los resultados deseados. Para saber más sobre cómo espiar WhatsApp, echa un vistazo a whatsappespiarapp.com. Sin embargo, mSpy y otras aplicaciones similares no son gratis. No obstante, podrás descargar la aplicación para espiar WhatsApp de manera gratuita y probarla unos días, pera después elegir entre una suscripción mensual o anual.

Ya que tu dinero va a estar en juego, no querrás que la aplicación espía de WhatsApp para Android que elijas funciones de manera deficiente. Puede ser extremadamente frustrante ver que la app que has elegido no funciona de manera adecuada y resulte una pérdida de tiempo y dinero. Esto te hará desear haber podido probar la aplicación antes de comprarla. Existen numerosas apps que permiten a sus usuarios testear la aplicación antes de pagar las cotas de suscripción. Además ofrecen una demostración en vídeo para poder entender por completo las funciones de la aplicación.

Cómo espiar WhatsApp gratis

Ya hemos mencionado antes que puedes conseguir una prueba gratuita en la mayoría de apps espía de WhatsApp. Este periodo de prueba puede oscilar entre los 3 días o una semana, algo que va a depender de la app que hayas elegido. Para activar el periodo de prueba y testear la aplicación, todo lo que tendrás que hacer es visitar la web de la aplicación, acceder a la página del periodo de prueba y descargar la app en el teléfono. Después tendrás que acceder con tu dirección de email y ver toda la información. El proceso de instalación es muy simple y en la mayoría de dispositivos no lleva más de 10 minutos.

Probando las funciones de un espía de WhatsApp

Una vez te hayas decidido por la prueba gratuita podrás usar la aplicación para monitorizar a quien quieras sin límites de uso de la app. La aplicación te proporcionará todas las funciones, al igual que si tuvieras la versión completa del programa. Una vez la prueba ha finalizado no podrás seguir usando la app y tendrás que pagar las tasas de membresía para seguir usándola.

Aparte de comenzar a espiar los mensajes de WhatsApp, la aplicación te proporcionará todas las herramientas necesarias para monitorizar los mensajes de texto, galería, detalles de los contactos o redes sociales. La mayoría de estos datos podrás verlos en tu correo electrónico o en el panel de control de la aplicación. Todo lo que necesitarás será una buena conexión a Internet.

¿Por qué probar un espía de WhatsApp?

Como ya hemos dicho, probar la aplicación antes de comprarla te permitirá ver cómo de efectiva es la app. Además de esto también te harás a la idea de las funciones que proporciona el software espía y cómo usar dichas funciones. Al probarla podrás asegurarte de que no surgirán problemas cuando comiences a espiar a alguien.

Espiar a otra persona puede ser una tarea peligrosa, sin importar lo eficiente que sea la aplicación. Siempre existe el riesgo añadido de ser descubierto. Por este motivo probar el software espía de WhatsApp de antemano es la mejor manera para tener una buena experiencia de espionaje. ¡Y no olvides parar una vez hayas cumplido tu objetivo!