El hombre que tardó años en descubrir la broma que le jugó su esposa antes de morir

Phedre y Nigel se habían conocido cuando eran adolescentes. Vivían en Johannesburgo, Sudáfrica, y la muerte de Nigel en 2013 por un cáncer dejó devastado a su marido.

Sin embargo, antes de morir, su esposa le dio una última orden a Nigel: "riega las plantas del baño todos los días", según recoge RT.

Su hija Antonia Nicol, miembro del cuerpo de bomberos de Londres, Inglaterra, contó recientemente a BuzzFeed News que su papá estaba orgulloso de la tarea que había hecho con las plantas, por mantenerlas vivas y frondosas hasta la actualidad. Según la hija, la tarea "le había dado consuelo" a Nigel tras la muerte de Phedre.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT