Cachondeo en las redes con los espantosos errores de Photoshop en esta portada de Vanity Fair

La revista Vanity Fair ha publicado nuevo número esta semana y su portada ha contado con relevantes figuras de Hollywood tales como Resse Witherspoon, Tom Hanks y Nicole Kidman. Aunque a primera vista las fotografías del reportaje parecen normales, en un segundo vistazo, el resultado es un auténtico quebradero de cabeza.

I don’t consider Reese as sitting on Oprah but I do wonder about Reese’s 3 legs??? pic.twitter.com/MSgx2ODkXH

Los internautas no han tardado en percatarse que en la portada de este número del rotativo el color del vestido de Witherspoon provoca un peculiar efecto óptico: Reese con tres piernas. El fallo es tan evidente que hasta la propia afectada se ha pronunciado: "Bueno, supongo que todo el mundo lo sabe ya, tengo tres piernas. Espero que me siguan aceptando por quién soy", bromeaba la actriz en Twitter, según recoge La Vanguardia.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY