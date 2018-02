Dulceida se baja los pantalones y enseña todo para contestar a una revista que se burlaba de su físico

En algunas de las instantáneas, el cuerpo de la influencer no lucía tan perfecto como parece en las redes sociales, por lo que la revista Cuore se burlaba con su habitual ironía, un gesto que no parece haber gustado a Dulceida, que ha contestado a su manera en Instagram.

"Así de majos son mis amigos que ni en Australia nos dejan tranquilan", comenzaba a decir Aida Domènech, que mostraba el reportaje en el que aparecía ella "sin trampa ni cartón", según titulaba la revista. En el mismo, el medio comparaba una imagen de su Instagram con otra tomada por los paparazzi y bromeaba: "Cuando lo pides por Internet... y cuando te llega a casa", algo que ha encendido a Dulceida, según recoge Informalia.

"Son graciosos. Ponen: cuando lo pides... y cuando te llega. ¿Puedo salir más guapa? Seguro que me hicieron un montón y cogen en la que salgo peor, cómo no, pero bueno... es gracioso", aseguraba antes de concluir: "Este maravilloso cuadro... suerte que me veis en los vídeos. No voy a decir nada más".