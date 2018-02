¿Puede Facebook confundir el arte con la pornografía?

Se trata de una denuncia de un maestro francés, Frederic Durand, quien había publicado en su página de la red social una foto de la famosa obra de arte 'L'origine du monde' ('El origen del mundo', en español) de Gustave Courbet, pintada en 1866.

La foto, tomada en el Museo de Orsay de París, donde la obra está expuesta al público desde 1995, fue subida en su perfil contando la historia de esta pintura.

Por lo visto, Facebook lo consideró de todo menos educativo y borró la foto, bloqueando posteriormente la cuenta del maestro. Durand aseguró que la compañía estadounidense lo hizo "sin aviso ni justificación".

El maestro intentó en reiteradas ocasiones reactivar su cuenta, pero parece que esta ya se perdió debido a que Facebook guarda la información de las cuentas eliminadas únicamente durante los 90 días posteriores, por lo que Durand ha pedido 20.000 euros por los daños ocasionados.

¿Libertad de expresión a la estadounidense?

La defensa de Facebook alegó en el juicio en Francia que la foto no tiene nada que ver en esta situación. Los litigantes "no han ofrecido ninguna prueba de la relación entre la desactivación de la cuenta y la publicación de la obra de Gustave Courbet", afirmó Caroline Lyannaz, abogada de la compañía.

Además, agregó que la querella es injustificada y propuso al demandante pagar una multa simbólica de un euro.

Sin embargo, el abogado de Durand, Stephane Cottineau, reitera que la cuenta había estado activa durante dos años y medio y justo cuando se publicó la foto fue bloqueada:

"no puede ser una coincidencia".

¿Arte o pornografía?

El museo de Orsay, donde está expuesta 'L'origine du monde', explica que la obra "evita el estatus pornográfico" merced a la "gran maestría y la gama de colores de ámbar" del pintor, aunque reconoce que este trabajo levanta "la problemática cuestión del voyerismo". El abogado Cottineau utiliza este argumento en su querella y alega que la detallada imagen de los genitales femeninos ha sido "glorificada y dignificada a través del talento del pintor".

El letrado del maestro subraya que el caso debe generar un precedente no solo en el ámbito de la libertad de expresión, sino también en el derecho comercial internacional, ya que obligaría a que todas las empresas que determinan las reglas para sus usuarios las cambien. Facebook ya no tendría el derecho de decidir por su propia cuenta qué materiales son pornográficos y cuáles no lo son. El veredicto del proceso se espera para marzo del 2018.