Youtube hunde a Logan Paul: no ganará dinero con sus vídeos

No corren buenos tiempos para la lírica «youtuber». Los continuos tropiezos de algunos de los creadores más representativos han empañado el fenómeno internacional. YouTube, la mayor plataforma de videos del mundo, ha anunciado que cierra el grifo temporalmente a Logan Paul, conocido «youtuber» que generó una gran polémica recientemente por mostrar en uno de sus videos un cadáver mientras visitaba el bosque Aokigahara en Japón.

Con esta decisión que ha hecho pública YouTube a través de su perfil en Twitter, la multinacional estadounidense ha decidido suspender la distribución de anuncios publicitarias en el canal oficial de Logan Paul, uno de los «youtubers» mejor pagados del mundo, al considerar que su comportamiento no se ajusta a las políticas de uso del servicio. Ni aprendió entonces ni aprende ahora.

Tras la polémica reciente, el actor estadounidense de solo 22 años se disculpó públicamente. Recientemente, volvió a avivar la llamada de las críticas después de publicar un video en YouTube en el que electrocutaba los cadáveres de dos ratas con una pistola eléctrica tipo táser y extrayendo un pez de un embalse privado. Un nuevo episodio que polarizó a su comunidad de seguidores. Sus detractores no dudaron ni un segundo: consideraron que la actitud inapropiada del «youtuber» no había cambiado y que estamos en las mismas. Aunque no están estimadas las posibles pérdidas económicas, sin duda puede que esta decisión afecte a su fuente de ingresos.

