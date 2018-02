Ranking de los frikies de ‘Sálvame’’ más seguidos en Twitter

Este mismo fin de semana, Katy Perry hacía historia en Twitter convirtiéndose en la primera persona humana en llegar a los 50 millones de seguidores, que se dice pronto. Sí, por encima de Justin Bieber y Cristiano Ronaldo e incluso del mismísimo Obama.

Está claro que hoy en día, si has nacido para ser famoso, conocido o político y tienes la suerte de estar viviendo tu sueño, tu índice de popularidad es directamente proporcional a la cantidad de followers que tienes en tu cuenta de Twitter. Esto es así, para los colaboradores de ‘Sálvame' también.

Dicho todo esto, me parece un día perfecto para hacer evaluación en redes y ver blanco sobre negro qué colaboradores son los más populares en las redes y quienes tienen unas cantidades de seguidores dignas de Paco Porras o Paqui la Coles y no de una estrella de nuestro programa. ¡Vamos a ello!

1.- Belén Esteban→ 774K (Antes de continuar, es conveniente aclarar que en el mundo 2.0 ahora se miden los seguidores por K, es decir, 1K = 1.000 seguidores). La copresentadora de ‘Sálvame' ocupa el primer puesto de nuestro ranking ganando de largo al resto. La Princesa del Pueblo está a la altura también en las redes sociales. Y en este momento más que nunca, (todos juntos): ‘Yo por mi Twitter, ¡ma-to!'

2.- Kiko Hernández→ 429K Nuestro colaborador pluriempleado obtiene la medalla de plata del ranking. Tan activo en Twitter como en la vida real, a juzgar por su currículum, Kiko obtiene una buenísima puntuación acercándose muy mucho al mismísimo presidente del Gobierno. Rajoy cuenta a estas alturas con 483K, un dato que, me temo, le hará muchísima a Kiko.

3.- Terelu Campos → 209K La colaboradora que ha decidido dejarnos por una temporada se va a su casa con el bronce del ranking. Se puede decir lo que queráis de Terelu, pero que la gente la quiere es un hecho os pongáis como os pongáis.

4.- Raquel Bollo → 203K Muy cerquita de Terelu se coloca la Bollo. 3.000 seguidores las separan y estoy seguro de que si actualizara su perfil, la llegaría a superar o, cuanto menos, los tuiteros lo agradecerían. Eso de que es colaboradora de ‘La Noria' a estas alturas...

5.- Kiko Matamoros → 197K Al ras de los 200.000 se encuentra el segundo hombre del ranking que se presenta con un proverbio Matamoros: "La palabra es el vehículo de la inteligencia y la inteligencia es la señora del mundo material", ¡ahí queda eso!

6.- María Patiño → 166K Aquí donde la ven, la colaboradora de ‘Sálvame Deluxe' está pisando los pies a Matamoros. María es periodista y punto y le va bien.



7.- Mila Ximénez → 161K La cosa empieza a bajar, estamos ya en la parte baja del ranking y en el cuarto puesto empezando por el final, nos encontramos con Mila, quizá la creadora de los tuits más espontáneos de todos nuestros colaboradores.



8.- Gema López → 65,2K De repente, damos un gran salto para abajo, bajando ya de los 100.000 seguidores, Gema López. Una de las últimas incorporaciones de ‘Sálvame', pero no la última en el ranking. Sus informaciones y exclusivas tuiteras la avalan.



9.- Chelo García Cortés → 46.9K Suspenso de Chelo en Twitter. Con una larguísima trayectoria en los medios de comunicación y Licenciada por la Universidad Autónoma de Bellaterra, la ex de José Manuel Parada obtiene una de las peores puntuaciones del ranking 2.0, muy por debajo, sin ir más lejos, de cualquier tronista de Mujeres y Hombres y viceversa que se precie.



10.- Karmele Marchante → 45.1K Décimo y último lugar para la ex de Pichurrín. Y es que lo de nuestra Pop Star y Twitter es mucho. Este tema da para un post entero, de momento, MUY DEFICIENTE en redes sociales Karmelita. Una mujer moderna como tú no puede permitirse semejante situación en un ranking de estas características, no digo más.

Fuente original: Telecinco

