¿Sabes qué es un ’toca webs’?

¿Sabes que existe un tipo de webmaster que opina de todo, pero que no sabe absolutamente de nada?, ¿sabes de quién te hablo?; pues sí, de esos especímenes a los que se les denomina 'toca webs'. Los conocerás a la legua por sus opiniones en foros, webs y empresas sobre todo tipo de temas, incluso dando lecciones a expertos en sus materias, sin que nadie se las pida.

Y es que, al parecer, algunos webmaster consideran que saben de todo y están capacitados, desde su atrevida y arrogante ignorancia, para corregir a todo el mundo, aunque no tengan ni idea de lo que hablan, o incluso, las webs que administran no pasaran ni un examen de primero de Html.

No se trata de enmendar al errado, sólo de intentar sentirse importantes, por un breve segundo, en un triste intento de que alguien los acepte en una sociedad en la que no han conseguido adaptarse todavía.

Lo más curioso, es que son incapaces de darse cuenta del ridículo tan grande que hacen, de cara a los profesionales y expertos que leen sus legas respuestas y peregrinos comentarios.

Aunque he de admitir que me causan profunda lástima estas personas, ya que como dicen los budistas: "No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo", están atrapados en sus propios complejos y miserias personales que proyectan constantemente sobre los demás, intentando distraer la atención sobre la mota de polvo en el ojo del vecino, en su torpe intento para que nadie vea la enorme viga que cargan en el propio.

Si eres un usuario web y lees este artículo, ayúdalos con compasión y comprensión, sin olvidar que son personas muy acomplejadas, y si eres un webmaster de los descritos, quién lees, déjate ayudar y descubrirás un mundo totalmente desconocido para tu aviesa y sesgada mirada, que te permitirá no hacer más el ridículo y aprender muchas cosas buenas en y para tu vida, y como dijo el siempre genial Albert Einstein “Dios es simple. Todo lo demás es complejo. No busques valores absolutos en el mundo relativo de la naturaleza.”

