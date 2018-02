Broma sin gracia: ”Si ha compartido el anuncio sobre la luna verde, borre su cuenta"

En las redes sociales ha vuelto a resurgir la leyenda urbana de que en abril la luna se teñirá de verde. "El 20 de abril, varios planetas se alinearán, causando que la luna parezca verde durante unos 90 minutos. Este fenómeno se conoce como la 'luna verde' y solo ocurre cada 420 años", dice el mensaje viral que se está compartiendo en los últimos días.

In April 20th we will have a "Green Moon". It happens every 420 yrs. pic.twitter.com/IxC6APYpBo