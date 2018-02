'Nada' Colau se niega a recibir al Rey de España en el Mobile World Congress

No es más tonta, porque no entrena. Ada Colau no participará en la recepciones oficiales al Rey Felipe VI que tendrán lugar este domingo 25 de febrero de 2018 y el lunes con motivo de los actos de inauguración del Mobile World Congress (MWC).

La alcaldesa de Barcelona ha tomado la decisión de no asistir a los llamados oficiales como acto de protesta por la clara defensa de la unidad de España hecha por el monarca durante la crisis secesionista.

'Nada' Colau sí asistirá a la cena oficial de bienvenida que se celebrará este domingo en el Palau de la Música y a la inauguración del congreso para mostrar el claro apoyo institucional al evento y como ciudad anfitriona del acontecimiento internacional.

"Hoy hemos comunicado mi ausencia a protocolo de la Casa Real", ha anunciado la cada día más impopular e incompetente Colau:

"Debo ser responsable delante de las miles de personas que sufrieron cargas durísimas y arbitrarias el pasado 1 de octubre. Personas pacíficas en 27 escuelas de nuestra ciudad. Ante estos hechos tan graves, la figura del Rey debería haberse mantenido neutral y haber llamado a la concordia y el diálogo, pero se posicionó con las tesis más duras y represivas mostrando cero empatía ante esta vulneración de derechos y libertades. También ante los hechos gravísimos que vinieron después como el encarcelamiento de los líderes sociales y políticos".

La alcaldesa antisistema de Barcelona ha concluido: