Santiago Segura y Neus Asensi picadísimos en las redes

Este martes 13 de marzo de 2018 se cumplían 20 años del estreno de Torrente, la película protagonizada y dirigida por Santiago Segura (52) y en la que participaba Neus Asensi (52). Con motivo del aniversario, ambos recordaron el filme, eso sí, a su manera. La actriz cargó contra el director y éste decidió bloquearla en Twitter.

"Hoy se cumplen veinte años del estreno de Torrente mi primer largometraje... ¡No puedo más que agradeceros a todos el haber llegado hasta aquí y poder celebrarlo teniendo una nueva película en cartel Sin Rodeos! ¡Gracias!", escribía Segura, en unas declaraciones que nada tenían que ver con las de quien interpretaba a Amparito en la mítica película: "Por cierto... Hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás", escribió Neus, sorprendiendo a sus seguidores, según recoge Informalia.

Ey ! Gracias por el bloqueo en Twitter ...😂😂nada comparable con tus otros bloqueos ... suerte en la vida " amiguete " y recuerda ... el karma existe 👋🏼 pic.twitter.com/6KrVRMThBP — Neus Asensi (@Neusasensi) 13 de marzo de 2018

Los internautas le preguntaban entonces por el motivo de estas palabras. La intérprete fue contestando uno por uno a sus fans y dejando muestras de su enfado con Santiago, a quien llama "amiguete" con sorna. El dinero que percibió por su participación en el filme era una de sus quejas: "¡Me siguen llamando los medios a mí para hablar de ella (la película)! Si en las 3 pelis de la saga en las que actúo rodé en total 10 días. Que llamen a las presentadoras o a las 'Belenes' Esteban, que cobraron muchísimo más que yo", aseguraba Neus, que no se sintió valorada: "Cuando no te sientes valorada lo mejor es practicar el amor... el amor propio. Y ya no digo más".

