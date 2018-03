Afirma haber encontrado el MH370 en Google Earth

Peter McMahon, ingeniero australiano e investigador aficionado a los accidentes, afirma haber encontrado los restos del avión malasio MH370 desaparecido en unas imágenes de Google Earth.

El caso del avión malasio MH-370, desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo, sigue siendo un misterio. A pesar de la intensa búsqueda, la aeronave todavía no ha sido localizada. Las razones de la desaparición tampoco han sido determinadas, según recoge RT.

Tras estudiar imágenes de la NASA y los servicios de Google, el entusiasta sugirió que la aeronave se encuentra 16 kilómetros al sur de la Isla Redonda, cerca de Mauricio. Esta zona no fue incluida en la operación de búsqueda del vuelo desaparecido.

Según McMahon, una imagen de Google Earth revela un objeto bajo la superficie del océano Índico parecido a un avión. Sin embargo, la Oficina de Transporte y Seguridad de Australia ha rechazado el 'hallazgo', alegando que las imágenes que le envió el ingeniero habían sido tomadas en 2009, es decir, cinco años antes de la desaparición del avión malasio.

i found this section of the front cabin below Rodrigues Island, if i can keep finding sections of it, then why can't they find items, OH they don't want it found, was it shot down so the US could get the Chinese pattern owned by those on board, it was filed only 3 days after pic.twitter.com/gdZG0RsYPz