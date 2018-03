La metamorfosis de 'Soy Una Pringada': de friki a pija

Soy una Pringada fue una de las revelaciones televisivas del año 2017.

En Internet se han comentado mucho últimamente las polémicas que han tenido como protagonista a Esty Quesada, más conocida como Soy Una Pringada en YouTube y demás redes sociales.

La youtuber recientemente pasó por ConvénZeme, y estalló contra Mercedes Milá después de que la presentadora le diera unos consejos un tanto polémicos detrás de las cámaras.

Posteriormente, Soy Una Pringada publicó una monumental rajada contra Carlota Corredera, a quien llamó "gorda traicionera" por vincular la felicidad a perder peso.

Ni siquiera Ylenia ha escapado de sus críticas: de ella ha dicho recientemente que "se me va la fama de choni, pues me hago feminista".

Está claro que si hay una youtuber que está arrasando en las redes sociales, esa es ella, demostrando una y otra vez que es capaz de poner de vuelta y media a quien sea en sus ácidos vídeos.

Pero lo que hoy nos trae es el inquietante cambio de look que se ha realizado que no sabemos muy bien qué narices significa o si será definitivo, esperemos que no.