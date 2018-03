¿Sabes cómo le contaste a Internet todo sobre tu vida sin darte cuenta?

El escándalo de Cambridge Analytica ha puesto de relieve cómo las empresas pueden recoger datos personales desde páginas como Facebook y utilizarlos para manipular nuestras vidas. Parte de esta información se la 'regalamos' voluntariamente al Internet sin darnos cuenta de las consecuencias, según señala ABC News.

A los internautas les encantan los gatos. Hay alrededor de 15 millones de imágenes etiquetadas con la palabra "gato" disponibles públicamente en sitios de alojamiento de fotografías como Instagram y Flickr, según recoge RT.

La mayoría de ellas se pueden ver en el sitio web 'I Know Where Your Cat Lives' ('Yo sé dónde vive tu gato' en inglés), un experimento creado para mostrar lo fácil que es acceder a datos y fotos en línea. El mapa, desarrollado por la página, utiliza la metadata encriptada en la información de cada foto que contiene las coordenadas de latitud y longitud, que permiten descifrar donde fue tomada la imagen, y por ende, la ubicación de su dueño con una precisión estimada de 7,8 metros.

No se trata del único sitio web que explota la metadata de geolocalización. Las páginas de búsqueda inversa de imágenes como TwiMap revelan dónde se encuentran las personas cuando publican en Twitter. Eso incluye publicaciones que se realizan automáticamente a través de otras aplicaciones como Instagram.

De esta manera, la metadata de geolocalización puede facilitar que alguien descubra información personal de un usuario, como el lugar donde vive, el trabajo y otros lugares donde pasa su tiempo durante el día, subraya el medio.

Aunque no guardas la dirección de tu casa en Google Maps, tu iPhone puede adivinar dónde vives. A través de un laberinto de menús en Ubicaciones frecuentes, tu teléfono inteligente recuerda dónde estuviste y cuánto tiempo estuviste allí.

Si quieres apagar esta función de tu iPhone, dirígete a Configuración> Privacidad> Localización> Servicios del sistema>Ubicaciones importantes. Y desactívala.

La publicación voluntaria de su ubicación en aplicaciones como Facebook y Swarm también acarrea riesgos de seguridad. Al registrarse en un lugar, especialmente cuando está de vacaciones, básicamente dices a todos que no estás en casa: información útil para posibles ladrones.

Alguna vez te preguntaste por qué cuando buscas vuelos baratos en línea, luego ves anuncios de viajes durante varias semanas. Se trata de las llamadas 'cookies' o galletas informáticas. Las 'cookies' en línea funcionan de manera similar a los productos horneados de la vida real: cada vez que visitas un sitio web, tomas una 'cookie' y las migajas de información te siguen por Internet.

Las 'galletas' recuerdan cosas útiles como los datos de inicio de sesión pero también lo que te gustaría comprar. Hay varias formas en que puedes optar por no usarlas, como borrar su historial de la búsqueda, usar un navegador web en modo de incógnito o usar un bloqueador de anuncios.