Elon Musk ya ha borrado las páginas de SpaceX y Tesla en Facebook

La página en Facebook de la compañía de cohetes SpaceX desapareció la mañana del viernes, minutos después de que su fundador y CEO, Elon Musk, prometiera en Twitter que eliminaría la página.

“¿Qué cosa es Facebook?” había tuiteado en forma de broma Musk cuando otro usuario le respondió "Borra la página de SpaceX en Facebook si eres el jefe". Inmediatamente el excéntrico multimillonario respondió: "No me di cuenta de que había una. Lo haré", según recoge Victor Román, N+1.

Minutos después, la página oficial de SpaceX en la red social de Zuckerberg desapareció. De acuerdo a lo reportado por Reuters, el fansite de la compañía de cohetes espaciales tenía más de 2.7 millones de seguidores.

Esta no ha sido la única medida de Musk. Luego de una larga interacción con sus seguidores en Twitter, borró las cuentas de Tesla, y la suya propia en Facebook alegando que "nunca la había usado" (sin embargo mantuvo la de Instagram). De acuerdo al también dueño de The Boring Company, la medida no se trata de "una martirización o que sus compañias estén soportando un duro golpe".

Aunque la impulsiva decisión da la impresión de ser una respuesta al reto de uno de sus seguidores, Musk en realidad estaba siguiendo la conversación con Brian Acton, ex fundador de Whatsapp y que hace unos días inició la campaña para borrar Facebook.

La famosa red social ha estado bajo mucha presión en los últimos meses. Primero debido a su incapacidad para detectar la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses y luego debido al escandalo de Cambridge Analytica, una compañía que estuvo haciendo mal uso de la data de los usuarios de Facebook. El impacto ha sido tal que, de acuerdo a unas encuestas, la mayoría de la gente cree que Facebook será negativa para la sociedad.