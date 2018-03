¿Sabes qué ha ocurrido en Google con la gasolinera donde fue detenido el prófugo Puigdemont?

La gasolinera en la que fue detenido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre las localidades alemanas de Schuby y Jagel y a una treintena de kilómetros al sur de la frontera con Dinamarca, se ha hecho famosa.

En las últimas horas, decenas de reseñas han aparecido en Google Maps.

Con ironía y mensajes contrarios al independentismo catalán, los usuarios no dejan de recomendar el citado lugar por que «aquí se trata por el artículo 14 de la Constitución Española» o por «la gasolina 95 con 155 tipos distintos de aditivos», entre otras cualidad.

El expresident, huido de la justicia española, fue detenido a las 11:19, hora local, en la autopista A7, dirección sur, y quedó a disposición policial, según informó el portavoz de la Policía de lo Criminal del 'Land' de Schleswig Holstein Uwe Keller, según recoge Álvaro Palazón en ElHuffPost.

Poco después, Puigdemont fue trasladado al centro penitenciario de Neumuenster, al norte de Alemania.

Este es el punto exacto en el que fue apresado Puigdemont.

Tras la detención del político catalán, la gasolinera Aral en la que ocurrieron los hechos se ha llenado de reseñas ingeniosas en Google describiendo con sorna el lugar y haciendo referencia a la aplicación del artículo 155.

Estos son los comentarios que los usuarios han ido dejando en el establecimiento..

Fantástica gasolinera. No esperaba encontrar algo así y eso que había recorrido Media Europa... Lo mejor su café a 1,55. Si dices que eres presidente de un país inventado te regalan el croissant y una estancia en una prisión. A mi me tocó la habitación más confortable, con las paredes acolchadas. Incluso me regalaron una camisa, aunque me quedaban las mangas largas y me las ataron a la espalda para que no me las pisara. Lo dicho, un lugar muy recomendable y el premio lo disfrutaré muchos años.

Javi Quilez