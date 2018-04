Un chiste sobre andaluces en la serie ‘Allí abajo’ genera gran revuelo en Twitter

“La primera vez que escuché la Salve Rociera pensé que el estribillo decía: “Leo leo leo leo leo leo”, pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser. #ViernesSanto”. Este chiste publicado en un tuit por el guionista Sergio V. Santesteban de la serie de Antena 3, -el grupo audiovisual donde es director general de televisión Javier Bardají- , Allí abajo ha generado polémica en las redes sociales.

En las últimas horas algunos han criticado la broma, incluso han reclamado su despido, mientras que otros compañeros de profesión han mostrado el apoyo al guionista, según recoge La Vanguardia.

Desde @planoaplano no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas. En casa somos andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, salmantinos... es absurdo criticar a la familia!

Incluso la propia productora de la serie Plano a Plano reaccionó al tuit publicado, que ya no está disponible, asegurando que “no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas”.

Por otro lado, quiero dar las gracias todos los compañeros de profesión (y a los que no lo son) que han mostrado su apoyo y han entendido que lo que he escrito es un chiste, bueno, malo o regular; y que por poca gracia que les hiciera, saben que eso no justifica un linchamiento.