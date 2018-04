Falciani y su ex amante

Como todo buen relato que se precie, el de Hervè Falciani, el informático franco italiano que filtró en 2008 una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra, la famosa 'lista Falciani', detenido este miércoles en Madrid, esconde también una gran historia de amor y traición. En ella, el protagonismo es compartido entre el presunto delincuente y su ex amante, Georgina Mikhael, quien dio detalles de su romance prohibido en Vanity Fair, en 2013, según recoge Informalia.

Ella conoció a Falciani cuando ambos trabajaban en banco HSBC de Ginebra, en 2006, y con el paso del tiempo, se enamoró de él. En ese momento, el informático estaba casado con Simona Calcagno, madre de su única hija, una niña con una enfermedad genética. Georgina no se enteró que tenía mujer hasta un año después de conocerle: "Me reveló que estaba casado, pero que desde hacía más de un año las cosas no iban bien entre su mujer y él. Que tenía una niña pequeña con una enfermedad. Quería separarse y me preguntó si estaría dispuesta a empezar una vida a su lado". "No hasta que te divorcies. Mientras, seremos amigos", dijo que le respondió.

