El patoso Quequé deja Facebook ofendiendo a los discapacitados y usando sus síndromes como insulto

El humorista Quequé, uno de los mayores patosos de Occidente, ha sorprendido a todos sus seguidores de Facebook al abandonar la red social mandando un duro mensaje.

Quequé, David Broncano e Ignatius Farray hicieron varios comentarios que muchos han considerado ofensivos en La Vida Moderna, de la Cadena SER.

Numerosos políticos de Huelva arremetieron contra el programa por hacer bromas sobre la localidad.

Aquí el espacio del programa en que se refieren a Huelva, según recoge ElHuffPost:

No pasa nada por ser de Huelva, eh. Podéis conseguir grandes cosas a pesar de ello si os lo proponéis. → https://t.co/qpcEfUKrep pic.twitter.com/9wqmSlxq6Z

Tras los comentarios, Ququé escribió esto en Facebook:

"Debo ser autista porque no me afecta una puta mierda lo que decís. Mañana cerraré esta cuenta, hay que ser muy subnormal para seguir aquí trabajando gratis para Zuckerberg. Un saludo y todo mi apoyo a toda esa gente de Huelva que me ha escrito en un idioma parecido al castellano. ¡Ánimo! De Huelva también se sale. Gora Moderdonia Askatuta".