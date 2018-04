Descargó una copia de los datos suyos que guarda Facebook y no pudo creer lo que encontró

"Descubrí que unos 500 anunciantes —sobre muchos de los cuales nunca había escuchado, como Bad Dad, una tienda de repuestos para motos, y Space Jesus, una banda de electrónica— tenían mi información de contacto, que podía incluir mi e-mail , mi teléfono y mi nombre completo ", explicó Chen. "Facebook también tenía mi directorio telefónico completo, incluido el timbre de mi apartamento. La red social había guardado un registro permanente de las aproximadamente 100 personas que había borrado de mi lista de amigos en los últimos 14 años, incluidas mis ex"

Un ejemplo de los datos que Brian Chen encontró que Facebook guardaba sobre él.



Decidió averiguar cómo y por qué era posible guardar toda esa información personal sobre él : 650 megabytes, o unas 160 horas de música sobre alguien que apenas usaba la plataforma que creó Mark Zuckerberg .



Al hacerlo, se encontró con otras sorpresas desagradables. "La mayor parte de la información básica, como mi cumpleaños, no se podía borrar. Más importante todavía: aquellos datos que me parecían cuestionables , como el registro de la gente que había sacado de mi lista de amigos, tampoco se pueden borrar de Facebook ".



Gabriel Weinberg, el fundador de DuckDuckGo, le dijo que como política general, "ellos no borran nada". La razón es simple y económica: los datos se guardan por si alguna vez ayudan a las marcas a orientar mejor sus publicidades .

