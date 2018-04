Facebook duplica el número de bloqueos de contenidos relacionados con el terrorismo

Facebook interceptó dos veces más de contenido proveniente del Estado Islámico y Al Qaeda en el primer trimestre del 2018 que en los últimos tres meses del año pasado. Según informó este lunes un comunicado de la empresa, los administradores de la red social eliminaron o marcaron con advertencias 1,9 millones de publicaciones asociadas con estos grupos terroristas.

La plataforma destaca que el 99 % de ese contenido no había sido denunciado por ningún usuario, sino que fue detectado por sus recursos internos y debido a la postura activa adoptada por la empresa para atajar este tipo de propaganda. Los gerentes de Facebook sostienen que han desarrollado lo bastante sus sistemas de revisión de publicaciones como para detectar a tiempo estos contenidos relacionados con el extremismo islámico. Tanto elementos humanos como algoritmos computarizados participan en estos barridos, según recoge RT.

Mientras tanto, la comprensión del terrorismo por parte la red social es mucho más amplia, revela el comunicado. Facebook califica de terrorista a "cualquier organización no gubernamental involucrada en actos premeditados de violencia contra personas o propiedades para intimidar y alcanzar algún objetivo político, religioso o ideológico".

Esta definición incluye a los extremistas religiosos, los separatistas violentos, los supremacistas blancos y a los ambientalistas radicales. Sus publicaciones se bloquean "si usan la violencia para alcanzar sus propósitos", especifica el comunicado sin citar cifra alguna que cuantifique las medidas tomadas contra el contenido de estos grupos.

Además, las políticas restrictivas de Facebook no se aplican a ningún gobierno, porque, según defiende la compañía, los "Estados-naciones pueden usar la violencia legítimamente en ciertas circunstancias".

Al igual que Twitter y el YouTube de Google, Facebook solía confiar históricamente en sus usuarios la responsabilidad de marcar los contenidos sospechosos para que los moderadores los revisaran. Sin embargo, bajo la presión de las autoridades sobre el inmenso poder que tenía la red sobre la difusión de propaganda terrorista, la operadora empezó hace aproximadamente un año a asumir más responsabilidad y acción directa sobre esta problemática.

A principios de este abril, su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, aseguró al Congreso de EE.UU. que el contenido extremista en Facebook estaba ahora mismo bajo control. No obstante, la prensa estadounidense, sobre todo el diario The New York Times, ha criticado la red repetidas veces en lo que va de año por contribuir a la propagación del odio antimusulmán en países como Birmania y Sri Lanka. Los medios sostuvieron que los algoritmos de la plataforma fallan ante esa clase de extremismo y dejan sin respuesta las denuncias de los usuarios.

VÍDEO DESTACADO: Este video viral explica por qué Zuckerberg provoca una mala impresión