'Cazan' al agente cachas que incendia las redes y la Guardia Civil responde con un tuit genial

Hace un par de semanas, la Guardia Civil generaba un gran revuelo en las redes sociales al compartir una imagen en su Twitter de un apuesto agente al que acompaña el siguiente reclamo: "Si nos necesitas, llama 062".

La fotografía generaba todo tipo de comentarios en la misma dirección: ¿dónde tengo que ir para que me detenga o cachee?, se preguntaban con humor y reclamaban más información sobre el agente que era toda una sensación en las redes.

Ahora la incógnita ha quedado resulta gracias a El Norte de Castilla que ha encontrado al guardia civil en la localidad de Aguilar de Campó, en Palencia.

En el reportaje, con mucha gracia, el rotativo decano de la región, titula: "El 'mejor cuerpo' de la Guardia Civil patrulla por la Montaña Palentina".

Se trata de Jorge Pérez Díez, es natural de Reinosa (Cantabria) y tiene 35 años. Reconoce estar sorprendido y halagado por la repercusión de su foto (y su cuerpo) en redes.

Él y su mujer. Porque Pérez está casado.

Asegura, por si hay alguna duda, que efectivamente es guardia civil y no un modelo contratado, como se llegó a especular. Y afirma que no se enteró de nada, hasta que estaba montado todo el revuelo:

"De hecho, me enteré de la existencia de la foto una noche estando en casa, en la que de repente me empezaron a llegar mensajes por 'whatsapp' de amigos y familiares en los que me decían que me habían visto en Internet. Fue una gran sorpresa".