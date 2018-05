Descojone en las redes con esta foto de Soraya Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno ha aparecido en los actos conmemorativos del 2 de mayo con un look que ha sido muy criticado y no precisamente por el traje elegido para la ocasión sino por las gafas de sol, de las que no se ha desprendido ni para entrar en la sede de la Comunidad.

Soraya Sáenz de Santamaría (46) no lo ha hecho ni por capricho ni por moda, sino por salud. La vicepresidenta tiene un problema en las córneas, concretamente fotofobia, como consecuencia de una conjuntivitis que el pasado mes de enero le contagió su hijo Iván, de 6 años, según recoge informalia.

Hace cuatro meses, Soraya ya apareció con unas grandes gafas y sin sus lentillas habituales. Ya en su momento, el nuevo complemento causó sensación entre los tuiteros, que aprovecharon la ocasión para realizar divertidos memes y comparaciones. Esta vez no iba a ser menos:

"Soy muy fan de Soraya Sáenz de Santamaría con sus gafas de sol, va muy diva política", escribía una usuaria, mientras otros se preguntaban si ayer la vicepresidenta se tomaría unas copas de más: "Soraya SS con gafas de sol. ¿Tendrá resaca o estará de incógnito?", escribía otro seguidor.

No son muy grandes esas gafas, Soraya ? pic.twitter.com/A677D9eiBO — Siuxsy (@Siuxsy) 2 de mayo de 2018

Soy muy fan de Soraya Sáenz de Santamaría con sus gafas de sol, va muy diva política #2MayoARV — Núria Cepeda Hidalgo (@nucehi) 2 de mayo de 2018

