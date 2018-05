La Policía alerta en Twitter a los incautos sobre una nueva oleada de 'estafas Mercadona'

Mercadona y la Policía Nacional han alertado a través de sus canales oficiales en las redes sociales de las estafas que emplean su nombre de forma fraudulenta para obtener contraseñas y datos bancarios.

La compañía presidida por Juan Roig advierte de que «en Mercadona no organizamos ningún tipo de promoción, ni sorteo, ni regalamos vales de compra».

Por ello, insta a no compartir los «scams», elmininar el correo electrónico y evitar el robo de datos personales.

La Policía Nacional, por su parte, aclara que no hay ninguna promoción especial de la cadena de supermercados y alerta de la necesidad de tomar precauciones para «evitar el robo de datos, la introducción de malware o los servicios premium».

En los últimos meses los ciberdelincuentes han puesto a Mercadona en su punto de mira. Los expertos en seguridad informática explican que la compañía valenciana constituye un gancho especialmente atractivo por su elevada penetración entre los consumidores.

De hecho, más de 5,3 millones de familias españolas realizan sus compras de forma habitual en Mercadona, de acuerdo con los últimos datos de la memoria anual de la compañía correspondientes al cierre del ejercicio 2017.

Los bulos se propagan habitualmente a través de las redes sociales o en grupos de Whatsapp y la Policía Nacional aconseja al respecto desconfiar de las webs de dudosa credibilidad y consultar sólo perfiles oficiales, como el de Mercadona, para evitar el hackeo de información privada mediante la propagación de virus en los teléfonos móviles.

Que no, que no, que noooo... NO es una promo oficial de @Mercadona ni te va a llegar un vale de 500€. #NoPiques y evita robo de datos, malware o servicios premium pic.twitter.com/2tsaIABANG