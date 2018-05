La última trampa de WhatsApp: el círculo negro que no debes tocar bajo ningún concepto

Una nueva broma de WhatsAPP está corriendo como la pólvora. De este modo, es fácil que en este momento te esté llegando -si es que no te ha llegado ya- un mensaje con un misterioso circulo negro y una advertencia, "Don't touch here" (no toques aquí), de manera que si terminas tocando el circulito de marras, o más bien el mensaje de texto que lo acompaña, tu teléfono se bloqueará -según informa Andro4All-.

¿Cómo funciona el famoso "Si tocas el👇circulo negro #WhatsApp se te quedará pillado <⚫️>👈 Don't touch here"? Te lo contamos por aquí 👉https://t.co/iO4uI4kCDg — Andro4all (@andro4all) 4 de mayo de 2018

Pero, ¿qué esconde realmente ese círculo? Pues detrás del círculo no se esconde nada de nada. Pero detrás del mensaje de texto, los creadores de la broma han logrado ocultar miles de caracteres que la aplicación de mensajería no puede procesar lo que provocará, si al final lo tocas, un bloqueo de la aplicación y muy probablemente también del teléfono.

QUE CLASE DE BRUJERIA ES ESTA, ENVIAN POR UN GRUPO "Si tocas el circulo negro del whas se te quedará pillado" lo toco, y se me ha quedado pillado xddddd — nadie (@Silvisauriojdr) 3 de mayo de 2018

Para volver a disponer de WhatsApp, y si no se te ha bloqueado el teléfono, tendrás que salir de la app y volver a entrar para que funcione nuevamente. Aunque ya puestos, lo mejor es que no pulses en el mensaje y que lo elimines, para evitar tentaciones.

QUE CLASE DE BRUJERIA ES ESTA, ENVIAN POR UN GRUPO "Si tocas el circulo negro del whas se te quedará pillado" lo toco, y se me ha quedado pillado xddddd — nadie (@Silvisauriojdr) 3 de mayo de 2018

Como dicen desde Andro4All, "al menos ya sabes que no hay ningún virus circulando por WhatsApp"... o no al menos con forma de círculo negro.

Lo cierto es que el circulito está dando muchísimo que hablar:

Cómo funciona el círculo negro de WhatsApp y por qué bloquea misteriosamente la aplicación al tocarlo https://t.co/jSJ3y6U9zc pic.twitter.com/z3DH50kaeN — Xataka Android (@xatakandroid) 4 de mayo de 2018