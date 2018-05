Descubren en Twitter pistas de una función para encriptar mensajes

Una usuaria divisó a principios de mayo en la aplicación de Twitter para Android algo que podría servir posteriormente para encriptar mensajes directos en dicha red social. La revista TechCrunch supuso que, una vez activada la función, la red podría convertirse en una "casa" más acogedora para las comunicaciones de contenido delicado y competir con Signal, Telegram o WhatsApp, según recoge RT.

La opción de 'conversación secreta', aún no activada, está escondida en el código de programación, pero la joven Jane Manchun Wong, residente en Boston (Massachusetts), se percató de su presencia. Se encuentra en la sección donde las empresas de tecnología habitualmente guardan las funciones destinadas para las futuras versiones de cada aplicación, mientras todavía están en desarrollo o sometidas a pruebas.

Twitter is working on End-to-End Encrypted Secret DM! pic.twitter.com/2lLr5i1p42

Fue el exempleado de la CIA y la NSA, Edward Snowden, conocido por sus revelaciones sobre las prácticas de espionaje, quien sugirió por medio de un tuit al cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, desarrollar un programa para encriptar los mensajes directos. El tuit fue publicado hace aproximadamente 18 meses y en una réplica el empresario calificó la idea de "razonable y algo en lo que pensaremos". Al parecer, no tardó mucho en poner el consejo en práctica.

El cifrado 'de extremo a extremo' permite a los usuarios comunicarse directamente sin que un tercero pueda husmear en la conversación. WhatsApp introdujo la misma función como predeterminada para su aplicación móvil en el 2016. El servicio Messenger de Facebook también cuenta con una función similar, pero la mayoría de los usuarios la desconocen, puesto que 'está oculta' en un menú lateral.

Twitter se negó a explicar el descubrimiento de Wong a los medios. "No tenemos ningún comentario por el momento", dijo a RT el portavoz de la compañía, Ian Plunkett.

reasonable and something we'll think about