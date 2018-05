¿Sabes por qué Reddit se ha colapsado en varios países del mundo?

Este jueves se ha producido un auténtico auge en las quejas sobre el funcionamiento de Reddit, hasta alcanzar casi 3.000 reportes desde diversos países. Usuarios de Estados Unidos y Canadá, así como de Europa Central y Bangladés, han dicho que los servidores de Reddit estaban fuera del servicio o no les permitían autentificarse, según recoge RT.

Investigating: Reddit is experiencing errors and we are investigating. https://t.co/EOEUmi8Bpk