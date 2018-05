Beatriz Talegón difunde un vídeo acusando a Mariano Rajoy de abusos sexuales

No hay viernes que parezca tranquilo sin que salte un nuevo talegonazo. Beatriz Talegón estaba hoy especialmente inspirada y ha protagonizado dos momentazos que han hecho reír y flipar a los tuiteros a partes iguales.

La imprudencia de la exsocialista es conocida de sobras en la red social, donde se ha convertido en una de las tuitstars más croquetera de España a las que no hay que perderles la pista, pero cuando parece que su último patinazo va a ser insuperable ella va y hace pedazos su propio récord.

Todo empezó cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticaba este 11 de mayo de 2018 la propuesta de Puigdemont de investir president a Quim Torra:

Y hoy, a Talegón, se le ocurría que esta podría ser la mejor forma de rebatir sus argumentos:

Tal y como no tardaron en apuntar los tuiteros, el vídeo que ha sacado a colación Talegón quizás no es el más apropiado ya no en este caso, sino más bien en ninguno, dada la fiabilidad del mensaje y, sobre todo, de la persona que lo está grabando y el colectivo que lo ha compartido en YouTub, esegún recoge El Español:

🛑 TUIT SERIO 🛑



Talegón publicando un vídeo para contestar a @Albert_Rivera donde una señora acusa a Rajoy y al Rey emérito de abusar de niños y abusar de menores.



El vídeo es largo, pero en los 3 últimos minutos se explaya

👇👇https://t.co/Qx1toUqClf pic.twitter.com/AIkNPlItfw — Pedro (@Opinador_ES) 11 de mayo de 2018

