Indignación entre los fans de Childish Gambino por esta parodia feminista de 'This is America'

Probablemente el nombre del rapero, que responde al polifacético Donald Glover, sea de lo más buscado en Google, pues ‘This is America’ ha conseguido paralizar a medio mundo delante de la pantalla para ametrallarlos con multitud de referencias de la cultura afroamericana.

Ahora ha llegado un nuevo debate de la mano de Nicole Arbour, una estrella de youtube y comediante, con su parodia feminista del vídeo de Childish Gambino.

Apodado “Wome’ns Edit”, esta nueva versión feminista pretende “sacar a relucir las experiencias de las mujeres, como la vergüenza de las madres que amamantan a sus hijos, las etiquetas que nos ponen de ‘mojigata’ o ‘buscona’, presiones para formar una familia, acoso en el trabajo...”.

Esto aclara Arbour, según lavanguardia.

VÍDEO: Childish Gambino - This Is America (Official Video)

A diferencia de la original, esta parodia ha sido muy criticada por “violar” la idea de Gambino y convertirlo en algo “tristemente banal”. “Esta no es una edición para mujeres”, -en referencia al apodo del vídeo ‘Women’s Edit’- escribió un usuario en Twitter, “es una edición de una mujer blanca, y si no ves las diferencia es que eres una pseudo feminista”. Otro le pedía directamente que eliminara el video y pidiera “perdón por esta atrocidad”.