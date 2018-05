Tom Morello, guitarrista de de Rage Against the Machine, deja con el culo al aire a estos internautas

A veces nos pasamos de frenada e inmediatamente pensamos que quien habla no está capacitado para opinar con profundidad sobre el tema en cuestión.

Es precisamente lo que le ocurrió a nuestro protagonista: le molestó que Tom Morello, el guitarrista de Rage Against The Machine llevara una camiseta con un mensaje político —”Mamá, ¿debería fiarme del gobierno?” Parece que no basta con tocar en un grupo que, como todo el mundo sabe, escribe canciones de agitación política, según SQ.

“Otro músico exitoso que se convierte de pronto en experto en política“, fue su sarcástico comentario. Con lo que no contaba es con la educación de Morello… y, menos todavía, con la respuesta del propio guitarrista.

#HomeSchooling Una publicación compartida de Tom Morello (@tommorello) el 11 Dic, 2017 a las 12:39 PST

Otro músico exitoso que se convierte de pronto en experto en política.”

“Uno no tiene que ser un graduado con honores en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard para reconocer que esta administración es inmoral e inhumana, pero en fin, resulta que soy un graduado con honores en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard así que te lo puedo confirmar.”

VÍDEO DESTACADO: Merecidísimo homenaje a capella en Harvard para John Williams