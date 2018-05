¿Se ha convertido Facebook en una "herramienta" de la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte u OTAN (en inglés: North Atlantic Treaty Organization o NATO; en francés: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord u OTAN), también denominada Alianza del Atlántico, Alianza del Atlántico Norte o Alianza Atlántica,​ es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa, según WP. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, uno de los 29 Estados miembros de la organización que se extiende por Norteamérica y Europa. La última incorporación era Montenegro, en junio de 2017. Además, hay 21 países que colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros 15 países involucrados en programas de diálogo. El gasto militar combinado de todos los países miembros de la OTAN supera el 76 % del gasto militar mundial.​

En sus primeros años, la OTAN no era mucho más que una asociación política. Sin embargo, la guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente, y desde entonces se creó una nueva estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. El curso de la Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia, que se formó en 1955. Siempre se han manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante una invasión soviética, desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la fuerza de choque nuclear, y finalmente con su retirada de la alianza en 1966.

Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN, y también después en 1999. Políticamente la organización ha ido mejorando sus relaciones con los antiguos miembros del Bloque del Este, que culminaron al incorporarse varios miembros del Pacto de Varsovia entre 1999 y 2004. En septiembre de 2001 ha sido la única ocasión en que un país miembro, Estados Unidos, ha invocado el Artículo 5 del tratado​ reivindicando la ayuda en su defensa. A partir de entonces los países miembros colaboraron con los Estados Unidos en la guerra de Afganistán y en la de Irak. El artículo 4 del tratado prevé llamar a consulta a los países miembros y ha sido convocado cuatro veces, tres de ellas por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las dos restantes por ataques recibidos durante la Guerra Civil Siria,​ la cuarta ha sido invocada por Polonia durante la Crisis de Crimea de 2014, debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado y las maniobras rusas en el mar Báltico.

La decisión de Facebook de contratar "un 'think tank' financiado por fabricantes de armas, ramas del Ejército de EE.UU. y monarquías de Oriente Medio" para salvaguardar el proceso democrático es como "contratar a incendiarios para dirigir un cuerpo de bomberos", denuncia el periodista irlandés Bryan MacDonald en un artículo de opinión para RT.

Si Facebook realmente quisiera "proteger la democracia y las elecciones en todo el mundo", crearía una amplia coalición de expertos y activistas "de una amplia y diversa gama de países a los que sirve", conjetura MacDonald en su artículo. Sin embargo, el gigante estadounidense de las redes sociales ha delegado la tarea en "el ala de propaganda de la OTAN".

"No se equivoquen: este es un escenario de ensueño para la OTAN y aquellos que dependen de ella para su sustento y estatus", escribe el periodista, argumentando que ahora el 'think tank' estadounidense está "perfectamente posicionado para ser el perro de Facebook en el espacio de la información".

Al seleccionar a un actor "claramente sesgado" para vigilar la supuesta desinformación e interferencia extranjera durante "elecciones y otros momentos altamente sensibles", así como para "ayudar a educar a los ciudadanos y a la sociedad civil", el equipo de Mark Zuckerberg "ha convertido su empresa en una herramienta de la agenda militar de EE.UU.", se lamenta el analista.

Paralelamente, el experto sugiere echar un vistazo a las fuentes de financiación del Consejo Atlántico, entre cuyos donantes figuran contratistas militares como Lockheed Martin, Boeing y Raytheon, "todos los cuales se benefician directamente de las tensiones con potencias como Rusia y China". Mientras tanto, además de la propia OTAN, también contribuyen el Departamento de Estado y diferentes ramas del Ejército de EE.UU.

Otros pagadores importantes incluyen al Gobierno y a dos petroleras de los Emiratos Árabes Unidos, que —subraya el autor del artículo— "es una monarquía absoluta", o a Marruecos, que "tampoco es conocido por sus libertades".

En su opinión, "aquí está el absurdo inherente al enfoque de Facebook", pues, en esencia, "ha entregado el control a los activistas que son financiados por los enemigos de la democracia y las entidades que se benefician de provocar la histeria sobre la influencia externa malévola en las elecciones occidentales", sin olvidar que EE.UU. ha sido, en cierta medida, "el mayor entrometido en las elecciones de otros"

El analista califica también de "alarmante" la escasa cobertura de la noticia en los medios occidentales. Algunos de ellos (como CNN, The Washington Post, BBC y The New York Times) casi ignoraron por completo la historia; otros (como CNET y The Hill), la cubrieron, pero sin referencia a la agenda del 'think tank'; mientras que la influyente revista Adweek incluso comenzó su informe con una descripción del grupo de presión como "no partidista".

En este sentido, el autor sostiene que "si estás sentado en Washington", 'no partidista' puede significar no apoyar a los partidos demócrata o republicano, pero "en el resto del mundo, el Atlantic Council es claramente partidista", ya que existe para promover, a través de la OTAN, los objetivos de la política exterior de EE.UU., particularmente en Europa.

"Y seamos claros" —prosigue MacDonald—, "sin Moscú como enemigo, la OTAN deja de existir", lo que significa que "manchar a Rusia es un asunto existencial para el Atlantic Council".

En consecuencia, los nuevos socios de Facebook tienen "un gran interés en crear la impresión de que Moscú está interfiriendo en las elecciones occidentales" o que incluso, dada la popularidad de la plataforma en el país, ahora son capaces "de inmiscuirse en las propias encuestas de Rusia", asevera el periodista.

En cuanto al posible motivo por el que Facebook eligió Atlantic Council, el analista recuerda que el mes pasado Mark Zuckerberg fue objeto de un intenso interrogatorio en la Cámara de Representantes de EE.UU. Por lo tanto, emplear al grupo de "propaganda de la OTAN" como inspectores de datos quizás sea la "mejor manera de mitigar los temores del 'establishment'", concluye el experto.

