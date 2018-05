¿Sabes cómo te afectará el nuevo acuerdo que han firmado Netflix y Telefónica?

Netflix y Telefónica acaban de anunciar en un video subido en Twitter, que han firmado un acuerdo para integrar los contenidos de la primera en las plataformas de la segunda. La alianza entrará en efecto a finales de año y será válida tanto para España como para los países donde opera Telefónica en Latinoamérica, según Victor Román, N+1.

Por su parte, José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de la empresa española señaló que querían “ofrecer a nuestros clientes la oferta de contenidos más completa posible, ya sea producción original de Telefónica o de terceros. El acuerdo con Netflix contribuirá a reforzar este objetivo en todas nuestras plataformas multicanal”.

