Si estás cansado del contenido indeseado en Facebook, te enseñamos cómo ver solo lo que quieras

Es un día como cualquiera. Como de costumbre desbloqueas tu celular y entras a Facebook. Lo primero en aparecer en tu News Feed (o sección de noticias) es una publicación de una página que le diste like hace tiempo y que ya no aguantas más. Entras a la página y la dejas de seguir. Sigues navegando por la red social y vuelve a suceder lo mismo con otra. O ves a un amigo que repostea y comparte memes compulsivamente. ¿Qué debes hacer para evitar ese contenido indeseado de una vez por todas?, según Adrian Díaz, N+1.

Comienza por lo más drástico. Si el contenido que ves te disgusta demasiado y además viene de parte de uno de tus contactos, deberías considerar eliminarlo. Lo primero que debes hacer es ir a su perfil, hacer clic en Amigos y finalmente clic en Eliminar de mis amigos.

Sin embargo, si crees que esto puede traerte problemas con aquella persona, puedes intentar lo siguiente. Una vez que pulsaste sobre Amigos, encontrarás la opción Tomarte un descanso.

Aquí podrás encontrar algunos cambios que consideres útiles para que te tomes un descanso de esta persona. Lo mejor es que esta persona no será notificada sobre los cambios que realices. Puedes elegir ver menos contenido de esta persona, limitar lo que verá, etc.

Sabemos que no todas las publicaciones indeseadas vienen de tus amigos, muchas veces vienen de páginas que antes te gustaban pero ahora ya no necesariamente. En ese caso, también existen diversas maneras de evitar sus publicaciones.

La primera opción, y también la más drástica es quitar tu Me gusta. Para hacerlo, debes ir al perfil de la página que no soportas, presionar sobre el Te gusta y presionar una vez más sobre el Ya no me gusta. De esta sencilla manera, dejarás de recibir cualquier tipo de contenido de la página en tu News Feed.

Pero si ser drástico no es tu estilo, también puedes dejar de seguir a esta página. Para eso, debes ir al perfil de la página que ya no deseas seguir. Ahí verás un botón de nombre Siguiendo y al pulsar encontrarás tres opciones. Lo único que debes hacer ahora es activar la opción Dejar de seguir.

De esta manera, habrás limpiado definitivamente tu sección de noticias de contenido que ya no estabas dispuesto a tolerar.

El problema con ese método es que podría tomarte una eternidad si deseas bloquear más de una sola página. Pero tranquilo, hay otros métodos que aún puedes intentar.

En el momento que aparezca una publicación indeseada en tu News Feed, debes presionar los tres puntos en la esquina superior derecha de la publicación, al lado del nombre de la página que lo ha publicado. Te aparecerán diversas opciones, incluso la opción de Dejar de seguir inmediatamente. Sin embargo, Ocultar publicación es la opción que te librará de todas las publicaciones similares a esa, sin importar de dónde vengan.

Ahora que ya has dejado de recibir contenido de las páginas que no te interesan en absoluto, el siguiente paso es seguir a las que sí te interesan. Para esto, debes ir al perfil de tus páginas favoritas y pulsar sobre Siguiendo. Una vez dentro, encontrarás nuevamente las tres opciones anteriormente mencionadas. Pero ahora, debes escoger la opción Ver primero. Esto asegurará que tus páginas favoritas (como N+1, obviamente) se muestren mucho antes que todas las demás.

Si no te gustan las cosas rápidas y prefieres tomarte tu tiempo, debes seguir este último método. Lo primero que debes hacer es ir, desde tu smartphone, a Facebook y ubicar las tres rayas al lado de la campana de notificaciones. Una vez ahí debes bajar todo lo que puedas y ubicar la opción Configuración y privacidad. Al presionar sobre esta se abrirán una serie de opciones, pero la que te importa es Preferencias de noticias.

Desde aquí controlarás y personalizarás tu sección de noticias. Podrás elegir desde a quién priorizar para ver primero, a qué personas o páginas deseas dejar de seguir o si deseas empezar a seguir nuevamente a quienes ya no lo hacías. Incluso hay una opción que te muestra páginas que coincidan con tus intereses.

Facebook puede ser un ambiente agradable para todos si está bien configurado de acuerdo a nuestros intereses. Con estos métodos podrás configurar tu sección de noticias como desees.