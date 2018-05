Elon Musk también quiere combatir las noticias falsas

El multimillonario fundador de las compañías SpaceX y Tesla, Elon Musk, anunció en Twitter su intención de crear un servicio a través del cual los usuarios podrán evaluar la fiabilidad de cualquier información difundida en los medios de comunicación, así como hacer una clasificación de periodistas.

Luego del tuit, Musk añadió que a pesar de la posible falta de interés que el proyecto pueda tener en el público general, Pravda (que significa “verdad” en ruso y fue también el nombre del mítico periódico soviético durante la guerra contra los nazis) tendrá un gran valor para los mismos periodistas, que son los que más se preocupan por su credibilidad.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …