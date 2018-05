Esta es la web que te dice si tu email ha sido vendido a terceros sin tu consentimiento

Inspirado por el conocido Have I Been Pwned donde puedes comprobar su tu dirección de email ha sido hackeada, en Have I Been Sold puedes verificar de forma muy similar si tu email ha sido vendido a terceros sin tu consentimiento.

Es un servicio gratuito que te deja comprobar tu correo con la base de datos que ofrecen. Irónicamente, la base de datos proviene de listas de emails que el mismo creador del servicio compró, justamente de aquellos que las venden sin permiso de los usuarios, según reocge Gabriela González en genbeta.

Bruno Skvorc, el creador del sitio, explica que él mismo ha comprado las listas de emails de conferencias, reuniones, servicios web, y otros recolectores de datos que están dispuestos a venderlas.

Aunque quizás suene conflictivo, Skvorc explica que las compra porque está cansado del spam y quiere exponer a los que comercializan con los datos.

