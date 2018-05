Esta ilusión óptica con cabezas 'trasplantadas' asombra a la Red

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la vista que nos lleva a percibir la realidad de varias formas. Estas pueden ser de carácter fisiológico asociados a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro (brillo, color, movimiento, etc., como el encandilamiento tras ver una luz potente) o cognitivo en las que interviene nuestro conocimiento del mundo (como el Jarrón de Rubin en el que percibimos dos caras o un jarrón indistintamente). Las ilusiones cognitivas se dividen habitualmente en ilusiones de ambigüedad, ilusiones de distorsión, ilusiones paradójicas e ilusiones ficticias (alucinaciones) donde las imágenes no son perceptibles con claridad por el ojo humano, ya que nuestro cerebro solo puede asimilar una imagen a la vez. En conclusión, el cerebro humano solo puede concentrarse en un objeto, por lo que, cuando se presentan dos formas en una sola imagen, se ocasiona confusión y el cerebro entra en desorden, con lo cual este lleva a ver otra visión de lo visto, según WP.

Los internautas han confesado sentirse desconcertados por una ilusión óptica publicada por el usuario de Twitter cj Fentroy, según RT.

En la imagen, una mujer abraza a un hombre sentado en una silla, aunque a primera vista no está nada claro quién es quién por la confusión en la posición de las cabezas de ambos.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE